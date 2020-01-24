“Голос” визначився зі кандидатом у члени ВРП

Депутатська фракція політичної партії “Голос” завершила проведення конкурсу на визначення кандидата до Вищої ради правосуддя та пропонуватиме на посаду члена ВРП суддю Октябрського районного суду Полтави Ларису Гольник.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“На конкурс подалося шестеро фахових кандидатів. За результатами внутрішнього голосування членів фракції, кандидаткою було обрано саме Ларису Гольник. На її користь також зняли свої кандидатури народний депутат VIII скликання, правник Леонід Ємець та адвокат-активіст Роман Маселко”, — йдеться у повідомленні.

Народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Юрчишин висловив сподівання, що парламент підтримає кандидатуру Гольник і продемонструє готовність делегувати до Вищої ради правосуддя компетентну та незалежну суддю.

“Лариса Гольник має великий досвід роботи у судових органах. Але головне, і це те, чого критично не вистачає сьогодні у суддівському корпусі, - вона доброчесна, не заражена вірусом кругової поруки. Саме вона зможе допомогти ВРП розблокувати проведення судової реформи, яка знаходиться під тиском корупціонерів”, — зазначив політик.

Лариса Гольник навчалася у Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого (спеціаліст – правознавство). Нагороджена спеціальною відзнакою міжнародної організації Blueprint for Free Speech – за мужність та доброчесність у вимозі належного розслідування корупції у судовій сфері. Суддя Октябрського районного суду міста Полтави.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня не призначила адвоката, колишню першу заступниця міністра юстиції Олену Сукманову членом Вищої ради правосуддя. Водночас, відповідно до статі 208 Регламенту, Голова ВР Дмитро Разумков доручив апарат парламенту оприлюднити на офіційному вебсайті парламенту інформацію про новий прийом від депутатських фракцій і груп щодо кандидатів на посади Вищої ради правосуддя.