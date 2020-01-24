Кабмін планує затвердити бюджет Пенсійного фонду

Кабінет Міністрів розгляне проєкт постанови про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 24 січня, який опублікований на Урядовому порталі.

Крім того, урядовці розглянуть проєкти постанов про утворення Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу; про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості; про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Крім того, уряд планує утворити міжвідомчу робочу групу з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії "Європейська зелена угода".

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У п'ятницю в Кабміні також розглянуть проєкти розпоряджень щодо підписання Угод про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні" та іншого заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні"; щодо затвердження фінансового плану Державного підприємства обслуговування повітряного руху України на 2020 рік; про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року та низку інших питань.