Посли країн G7 обговорили з Богданом наступні кроки для втілення реформ

Посли країн G7 обговорили з главою Офісу Президента України Андрієм Богданом наступні кроки для втілення амбітної програми реформ у нашій країні.

Про це повідомляється на сторінці головування США в групі послів "Великої сімки" у Twitter.

"Посли країн G7 продуктивно поспілкувалися з главою Офісу Президента України Андрієм Богданом щодо необхідних кроків для подальшого прогресу в амбітній програмі реформ в Україні", - поінформували дипломати.

Зазначається, що посли країн G7 також віддали належне роботі Президента Зеленського за його ефективні зусилля і співпрацю в подоланні наслідків трагічної авіакатастрофи літака PS 752.

Фото: @G7AmbReformUA