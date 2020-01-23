Посли країн G7 обговорили з Богданом наступні кроки для втілення реформ
Укрінформ
Посли країн G7 обговорили з главою Офісу Президента України Андрієм Богданом наступні кроки для втілення амбітної програми реформ у нашій країні.
Про це повідомляється на сторінці головування США в групі послів "Великої сімки" у Twitter.
"Посли країн G7 продуктивно поспілкувалися з главою Офісу Президента України Андрієм Богданом щодо необхідних кроків для подальшого прогресу в амбітній програмі реформ в Україні", - поінформували дипломати.
Зазначається, що посли країн G7 також віддали належне роботі Президента Зеленського за його ефективні зусилля і співпрацю в подоланні наслідків трагічної авіакатастрофи літака PS 752.
Фото: @G7AmbReformUA