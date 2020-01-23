Британія прибере тризуб з антитерористичного посібника

Департамент поліції Великої Британії прибере Державний герб України – тризуб – з "Посібника з протидії екстремізму".

Про це повідомило британське представництво в Україні у Twitter.

“Із заяви департаменту поліції з протидії тероризму: "Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС і посольства України та вирішили прибрати тризуб з довідника знаків і символів"”, - йдеться у публікації.

Раніше офіційний Лондон в особі міністра з питань безпеки Брендон Льюїс в черговий раз заявив, що шкодує через образу українського малого герба в антитерористичному посібнику британської поліції, але зауважив, що цим зображенням зловживають праворадикальні групи.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України 20 січня заявило, що очікує на офіційний коментар від британського Форін Офісу та поліції щодо включення тризуба до антитерористичного посібника і в разі підтвердження цього факту вимагає видалення з нього української державної символіки.

Як повідомлялося, що в підготовленому нещодавно документі британської поліції про боротьбу з тероризмом у розділі про символіку праворадикальних груп в переліку татуювань було наведено зображення малого герба України із підписом «Український тризуб (націоналістичний)». На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити цю образливу інформацію.