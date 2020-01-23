Канадський експерт підтвердив справжність голосу Труби на скандальних записах — адвокат Порошенка

Канадський експерт підтвердив ідентичність голосу ексдиректора Державного бюро розслідувань Романа Труби на записах, оприлюднених на Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

Про це повідомив під час пресконференції у четвер, 23 січня, адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси експрезидента Петра Порошенка.

“Іноземний експерт встановив, що на записах імовірних розмов колишнього директора ДБР Романа Труби з різними персонажами, які були оприлюднені у Telegram-каналі “Трубу прорвало”, говорить саме Роман Труба”, - сказав він.

За словами адвоката, у процесі дослідження порівнювалися записи розмов із зразками голосу Труби, які бралися у ході його публічних виступів.

На думку Голованя, такий висновок експерта підтверджує справжність приналежності голосів інших учасників оприлюднених розмов.

Адвокат заявив, що надалі захист Порошенка має намір використовувати цей висновок експерта, аби вимагати активізації розслідувань від Національного антикорупційного бюро і Офісу генпрокурора, які порушили справи щодо Романа Труби за незаконний вплив на слідчих ДБР і втручання у діяльність працівників правоохоронного органу.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Роман Труба повідомив про виявлення апаратури для прослуховування у себе в кабінеті.

У листопаді у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби. ЗМІ повідомляли, що на одному з аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, експрезидента Петра Порошенка та інших тем.

Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що для того, щоб перевірити достовірність аудіозаписів з нібито прослуховуванням директора ДБР Труби, потрібне обладнання, на якому ці записи було зроблено, та оригінали аудіозаписів.

27 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.