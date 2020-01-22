Зеленський обговорив з Рютте справу МН17 і збиття українського літака в Ірані

Президент Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, повідомляє пресслужба глави держави.

Також Зеленський подякував Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

«Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації», – зазначив Зеленський.

Крім того, глава Української держави запевнив прем’єра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

Сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб.

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Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці, поінформували в пресслужбі.

Фото пресслужби глави держави