Британія наполягає, що тризубом зловживають радикали

Офіційний Лондон в особі міністра з питань безпеки Брендон Льюїс в черговий раз заявив, що шкодує через образу українського малого герба в антитерористичному посібнику британської поліції, але зауважив, що цим зображенням зловживають праворадикальні групи.

Про це британський міністр заявив під час виступу в парламенті, передає посольство України у Великій Британії на своїй сторінці в Twitter.

«Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків та символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов’язків. Як було вичерпно зазначено в заяві поліції, багато з цих символів не представляють контртерористичного інтересу. На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою в якості своєї власної ідентифікації. І саме це стало мотивом включення деяких символів до посібника», - йдеться в повідомленні.

За словами Льюїса, британська поліція чітко заявила, що шкодує через будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням українського тризуба до свого внутрішнього навчального документа. Також британський міністр наголосив, що Британія «визнає, що тризуб є державним гербом України й має важливе конституційне, історичне та культурне значення для українського народу».

Як повідомлялося, що в підготовленому нещодавно документі британської поліції про боротьбу з тероризмом у розділі про символіку праворадикальних груп в переліку татуювань було наведено зображення малого герба України із підписом «Український тризуб (націоналістичний)». На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити цю образливу інформацію.

Уряд Британії запевнив українську сторону в тому що не має на меті ображати Україну, але визнав, образа була заподіяна. Україна, у свою чергу, заявила, що вважає недостатньою заяву Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику та вимагає остаточно вилучити з нього український державний символ.