В Україні пропонують створити Міністерство з оборонної промисловості

Анонсована відкритість у питаннях державного оборонного замовлення (ДОЗ), державно-приватне партнерство в питаннях ОПК спонукає громадські організації ініціювати законодавчі зміни, які дозволять визначити ВПК пріоритетною галуззю економіки, сприятимуть створенню відповідного Міністерства з оборонної промисловості.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Шляхи реформування та розвитку українського військово-промислового комплексу".

Зокрема, учасники заходу обговорили законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку військово-промислового комплексу України” та необхідність змін до Податкового та Митного кодексів України.

За словами голови громадської організації "Центр сприяння обороноздатності України" Михайла Соколова, держава до сьогодні не дозволяла представникам громадянського суспільства активно впливати на політику держави у ВПК.

“Українське громадянське суспільство відіграє активну роль у нагляді за оборонною політикою, але зовсім не наглядає за розвитком ВПК України. В цьому секторі безпеки вплив громадськості і експертного середовища суттєво обмежено, оскільки владні інституції продовжують чинити опір, часто посилаючись на нагальні пріоритети безпеки, секретності. За часи війни державне оборонне замовлення зросло у понад три рази і щорічно перевищує суму 20 млрд грн”, - зазначив Соколов.

Він нагадав, що державне оборонне замовлення до сьогодні було закритою темою, і лише в 2020 році міністр оборони Андрій Загороднюк пообіцяв розсекретити близько 50% ДОЗ.

“Систематичні корупційні скандали в сфері діяльності Укроборонпрому, запланована масштабна приватизація, серед об'єктів якої є значна частина підприємств, задіяних у ВПК, зобов'язує громадське суспільство підвищити свою спроможність впливу на оборонну політику України”, - зазначив Соколов.

За його словами, громадські організації планують покращити свій вплив за рахунок законодавчих змін. “Ми вбачаємо розробку та внесення до державних органів влади конкретних пропозицій щодо покращення законодавчого та правового регулювання в сфері національної безпеки та оборони, розвитку військової промисловості”, - наголосив керівник організації.

Згідно з законодавчими ініціативами, пропонується створити Міністерство з питань розвитку стратегічної промисловості та інновацій у сфері безпеки та оборони як центрального органу виконавчої влади. За задумом розробників, новостворене міністерство має забезпечувати державну військово-промислову політику та політику у сфері космічної діяльності, проводити оборонні та безпекові дослідження та дослідження космічного простору.

Також пропонується трансформувати концерн “Укроборнпром” в національний державний холдинг з відповідними змінами засад та принципів управління.

Учасники обговорення наголосили на необхідності впровадження фіскальних преференцій для підприємств ВПК, насамперед для виконавців ДОЗу та новостворених підприємств.

Наразі згаданий законопроєкт допрацьовується спільно з ключовими стейкохолдерами й готується до подання до Верховної Ради.