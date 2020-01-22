У Раді заявляють, що всі депутати знали про церемонію підняття прапора

У Верховній Раді наголосили, що інформували народних депутатів про церемонію підняття прапора з нагоди Дня соборності.

Відповідне повідомлення оприлюднене на офіційній сторінці Верховної Ради України у Facebook у відповідь на повідомлення співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, яка заявила, що народні депутати, які не входять до фракції "Слуга народу", не були запрошені на урочисту церемонію підняття Державного прапора України з нагоди Дня Соборності.

"Інформуємо, що повідомлення про вищезазначену подію, проведення якої було заплановане на 10:00 22 січня, було опубліковане на офіційному вебсайті Верховної Ради України у рубриці "Анонси" 21 січня о 15:40. Того ж дня о 16:03 анонс про подію було розміщено на офіційній сторінці Верховної Ради у Facebook та о 16:01 - на офіційній сторінці Верховної Ради у Twitter. Анонс події було розіслано народним депутатам України в добірці "Події та заходи_22-01-20-доповнено" з адреси Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України: 21 січня о 16:25, 22 січня о 08:31", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що анонс було розіслано з поштової адреси Інформаційного управління Inforada для ЗМІ 21 січня о 16:19.

До повідомлення на сторінці Верховної Ради також прикріплено відповідні скріншоти.

Крім того, у ВР підкреслюють, що повідомлення про захід 21 січня були розміщені та поширені інформаційними агентствами Укрінформ, УНІАН та Інтерфакс-Україна, які були розіслані в локальній мережі парламенту вранці 22 січня.

У Верховній Раді додають, що 22 січня о 08:32 анонс було розіслано в добірці "Події та заходи_22-01-20-2" з адреси Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 22 січня, перед будівлею Верховної Ради відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у соцмережі Facebook написала, що зі ЗМІ дізналася про урочисту церемонію підняття Державного прапора України перед будівлею Верховної Ради України 22 січня. Вона також зазначила, що народних депутатів України на захід не було запрошено, а керівництво Верховної Ради України не оголошувало жодних офіційних заходів.