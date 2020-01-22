У МЗС обговорили з послом Франції підготовку візиту Макрона в Україну

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном підготовку офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну.

Про це МЗС повідомило у Facebook.

"Під час зустрічі заступника міністра Василя Боднара з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном обговорено ключові елементи двостороннього діалогу у 2020 році. Основний пріоритет — підготовка офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну", - йдеться у повідомленні.

Дата візиту поки не названа.