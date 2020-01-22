Гончарук на зустрічі з прем'єркою Фінляндії у Давосі закликав інвестувати в Україну

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у рамках робочого візиту в Давос провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

Про це він повідомив у своєму Тelegram-каналі.

"Перша зустріч у межах робочого візиту в Давос — із Прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. Остання зустріч на рівні урядів країн відбулася ще 5 років тому. Україна — один із найбільших ринків, що розвиваються. Закликав Фінляндію інвестувати в Україну", - написав Гончарук.

Він запевнив колегу у тому, що наша держава цінує підтримку Фінляндії у впровадженні енергоефективних рішень в Україні. Фінсько-український трастовий Фонд стимулює співпрацю двох країн у цьому напрямку.

Глави урядів двох країн також обговорили посилення співпраці в освітній сфері, зокрема в рамках проєкту "Фінська підтримка реформи української школи". Проєкт спрямований на реформування системи шкільної та професійно-технічної освіти в Україні. Увагу також приділили реформі шкільної освіти, адже це один із пріоритетних напрямів фінської допомоги Україні.

Гончарук подякував Фінляндії за непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за незмінну позицію щодо санкцій, накладених на РФ через збройну агресію проти України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, беруть участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Фото: пресслужба КМУ