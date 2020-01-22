Рада обіцяє розібратися з "чорногорським піском"
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.
«Незважаючи на те, хто це зробив, чи є тут корупційна складова, чи немає, хотів би запевнити: тут ніхто покривати нікого не буде. Я звернуся до депутатів, щоб вони взяли ситуацію під контроль, в комітеті з питань правоохоронної діяльності», – пообіцяв Разумков.
Вожночас стосовно повернення "піску" Разумков зазначив, що єдиним варіантом, на його думку, є офіційне звернення до Чорногорії з боку Міністерства закордонних справ України.
Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня 2019 року у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.
Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється, і це небезпечні відходи, а подані документи — підроблені.
Наразі вантаж не розмитнений, на нього накладено арешт, тобто, будь-які операції проводити з ним заборонено.
Фото: пресслужба ВР