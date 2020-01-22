Україна піднялась у рейтингу демократії - The Economist

Україна піднялась на шість сходинок і посіла 78 місце із 167 у рейтингу "Індекс демократії-2019".

Про це йдеться у щорічному рейтингу за версією The Economist.

Згідно з даними, Україна набрала 5,90 з 10 балів.

Результат України у 2019 виявився на 0,21 балів кращий, ніж у 2018 році, коли країна посідала 84-ту сходинку.

Таким чином, Україна зберегла статус "гібридної демократії".

Зазначається, що рейтинг очолюють Норвегія, Ісландія й Швеція, а замикає - Північна Корея.