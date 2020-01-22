Не більш як 47,2 тисячі: "Батьківщина" хоче внести законопроєкт про зарплату Президента

Депутатська фракція політичної партії “Батьківщина” планує 22 січня зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, згідно з яким розрив між заробітною платою Президента України та мінімальною зарплатою в державі не повинен перевищувати десяти разів.

Про це лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила під час пресконференції 22 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша команда розробила законопроєкт. У цьому законопроєкті ми передбачаємо, що тепер заробітна плата будь-якого посадовця держави мусить залежати від розміру мінімальної заробітної плати в країні. На мій погляд, це справедливо: якщо мінімальна плата для всіх підвищується, то заробітна плата і виплати для чиновників так само піднімається... І тому в цьому законі, розуміючи, що країні потрібні сильні кадри, сильні фахівці на всіх посадових позиціях, ми пропонуємо, щоб розрив між мінімальною заробітною платою і заробітною платою посадовця найвищого рангу в державі (це, наприклад, Президент) був не більше десяти разів — це максимум. Якщо сьогодні офіційна мінімальна заробітна плата 4723 грн, то зрозуміло, тоді у найвищого керівника країни заробітна плата з усіма виплатами, преміями в місяць не може бути вищою ніж 47 тис. 230 грн. Це стандарти, які є в більшості розвинутих країн світу”, - пояснила політик.

При цьому вона закликала Президента Володимира Зеленського визначити внесений законопроєкт невідкладним для розгляду його на першому ж пленарному засіданні третьої сесії парламенту, яке відбудеться 4 лютого.

“Я хочу попросити пана Президента, щоби він звернув увагу на той законопроєкт, який наша команда сьогодні внесе до Верховної Ради, і щоб він його зробив, так як він може це зробити згідно з Конституцією, першочерговим, щоб розглянути його з початку нової сесії першим”, - сказала лідер “Батьківщини”.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію, що народні депутати з нового року отримуватимуть понад 100 тисяч гривень заробітної плати. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що з нового року народні депутати нібито отримуватимуть 100 тисяч гривень зарплати.