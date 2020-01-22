Голова ЦВК розповів про роботу комісії над Виборчим кодексом

Центральна виборча комісія працює над створенням регіональних представництв та пропонувала запровадити призначення керівного складу окружних виборчих комісій на постійній основі.

Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Альбертом Йонсоном, який очолював Місію Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Голова ЦВК Олег Діденко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Альбертом Йонсоном / Фото: cvk.gov.ua

“Це серйозний напрям розвитку та ефективний шлях до підвищення професіоналізму всієї вертикалі виборчих комісій”, – розповів іноземним партнерам Діденко, зазначивши, що нині ЦВК працює над створенням своїх регіональних представництв.

Читайте також: ЦВК започатковує стратегічне планування діяльності на 5 років

Крім того, він поінформував іноземну делегацію про те, що комісія у новому складі активно долучилася до роботи над Виборчим кодексом, ухваливши окрему постанову з пропозиціями щодо його вдосконалення, більшість з яких, за його словами, враховані парламентаріями.

Водночас Діденко зауважив, що “в аспекті підвищення професійності членів окружних виборчих комісій” ЦВК пропонувала запровадити призначення керівного складу ОВК на постійній основі, але поки що ця ініціатива не знайшла підтримки у Верховній Раді.

Фото: Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії