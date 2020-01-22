Разумков привітав українців із Днем Соборності

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав українців з Днем Соборності.

Вітання оприлюднене на сайті Верховної Ради.

“Шановні українці! 22 січня ми відзначаємо річницю з часу проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Україна стала єдиною, вільною та незалежною. Ця подія залишила яскравий слід в історії і заклала основу для подальшого відновлення української держави в наш час”, - наголосив Разумков у вітанні.

Спікер додав, що “століттями ми виборювали свою державу та її незалежність, національний добробут і соціальну справедливість, право бути єдиним народом в соборній Україні”.

“Сьогодні ми вимушені знову боротись за територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. І тільки спільними зусиллями, з рішучістю та волелюбністю нам вдасться перемогти. Бажаю кожному українцю мирного неба над головою, кожній родині - злагоди, а всім нам - справжньої єдності заради майбутнього України. Переконаний, що це свято має стати нагадуванням, наскільки важливо робити кроки назустріч один одному”, - зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради також побажав українцям миру, мудрості та взаєморозуміння.

22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну. У тексті Акта Злуки утверджувалось: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна».