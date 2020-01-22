Гончарук привітав з Днем Соборності: Єдність народу — запорука успіху країни

Єдність народу, його ідей та прагнень є запорукою успіху країни.

Про це написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, вітаючи співвітчизників з Днем Соборності України у Facebook.

“Рівно 101 рік тому було проголошено Акт Злуки. Це день, коли Українська та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину Соборну Українську державу. Єдність народу, його ідей та прагнень — запорука успіху будь-якої країни”, - написав Гончарук.

За його словами, схід чи захід, північ чи південь, усі ми — одна велика родина. А у хорошій родині мають панувати любов, злагода та взаємна повага.

Прем’єр-міністр наголосив на тому, що соборність та єдність — це те, чого українцям іноді не вистачає, аби стати дійсно успішною країною.

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22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну. У тексті Акта Злуки утверджувалось: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна».