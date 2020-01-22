Генпрокурор просить уряд врегулювати питання примусового годування у в'язницях

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які відмовляються від вживання їжі під час перебування у місцях несвободи.

Про це повідомляє у вівторок, 21 січня, пресслужба Офісу генпрокурора .

"Тільки у слідчих ізоляторах в 2019 році було зафіксовано 76 випадків оголошення голодування. Метою звернення генпрокурора є захист прав затриманих, узятих під варту осіб та засуджених", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який заявив про голодування, може бути застосовано лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря.

"Проте ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування в’язнів, їх тримання, норм продуктів харчування. Крім того, це питання не врегульоване і з ув’язненими, що перебувають у спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України", - наголосили в Офісі генпрокурора.