Генпрокурор просить уряд врегулювати питання примусового годування у в'язницях

Генпрокурор просить уряд врегулювати питання примусового годування у в'язницях

Укрінформ
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які відмовляються від вживання їжі під час перебування у місцях несвободи.

Про це повідомляє у вівторок, 21 січня, пресслужба Офісу генпрокурора.

"Тільки у слідчих ізоляторах в 2019 році було зафіксовано 76 випадків оголошення голодування. Метою звернення генпрокурора є захист прав затриманих, узятих під варту осіб та засуджених", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, чинним законодавством передбачено, що примусове годування засудженого, який заявив про голодування, може бути застосовано лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря.

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"Проте ця норма фактично не може бути реалізована через відсутність порядку годування в’язнів, їх тримання, норм продуктів харчування. Крім того, це питання не врегульоване і з ув’язненими, що перебувають у спеціальних установах Національної поліції, Державної прикордонної та міграційної служб України", - наголосили в Офісі генпрокурора.

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