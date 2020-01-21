Судова реформа Зеленського: КСУ перейшов до закритої частини для ухвалення рішення

Велика палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання у справі щодо конституційності окремих положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Велика палата КСУ дослідила матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час засідання суд заслухав пояснення постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Ольги Совгирі, голови Вищої ради правосуддя Андрія Овсієнка, члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького, а також заключні виступи всіх учасників конституційного провадження.

Переглянути відкриту частину пленарного засідання можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Конституційний суд розпочав усні слухання у справі щодо конституційності окремих положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила внесений Президентом України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (№1008). Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

У листопаді Верховний суд прийняв рішення звернутися до Конституційного суду з поданням щодо конституційності закону про судову реформу.