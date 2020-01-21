Повернення Росії у ПАРЄ спричинило кризу - Україна висловила свою позицію

Рада Європи має вийти з існуючої кризи та відновити довіру до неї шляхом подолання шкоди, завданої безумовним поверненням делегації Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці з головою Групи європейської народної партії в ПАРЄ Алєксандром Почеєм та головою Групи соціалістів, демократів та зелених в ПАРЄ Франком Швабе, повідомляє пресслужба МЗС.

"Сергій Кислиця наголосив на важливості виходу Ради Європи з існуючої кризи та відновлення довіри до неї шляхом подолання шкоди, яка була завдана безумовним поверненням делегації РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи. Він зазначив, що для Організації принципово важливим є забезпечення виконання Росією своїх статутних зобов’язань та вимог самої Асамблеї, включаючи припинення збройної агресії проти України, порушень прав людини на окупованих територіях та деокупацію Кримського півострова й окремих районів Донецької і Луганської областей", - ідеться в повідомленні.

На зустрічі також було відзначено, що Рада Європи має залишатися авторитетним джерелом правових стандартів у сфері демократії, верховенства права, прав людини, соціальної єдності для всіх, без винятку, її членів.

"У цьому контексті українська сторона наголосила, що не підтримуватиме жодні рішення, які послаблюватимуть можливості організації реагувати на порушення державами-членами принципів та цілей Ради Європи", - підкреслили в МЗС.

Окремо було відзначено, що МЗС, зокрема своєю роботою у Комітеті міністрів РЄ, буде і надалі демонструвати відданість добросовісному виконанню своїх міжнародно-правових зобов’язань, які випливають з повноправного членства нашої держави в Раді Європи.

Фото: МЗС