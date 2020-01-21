У МЗС почалося 44-те засідання Нацкомісії з питань закордонних українців

У Міністерстві закордонних справ розпочалося 44-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців під головуванням заступника міністра Василя Боднара.

Про це МЗС повідомило у Facebook.

"Комісія розгляне звернення осіб щодо статусу закордонного українця, а також інші питання взаємодії закордонних українців з Українською державою", - йдеться у повідомленні.

Закордонний українець — особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, що має українське етнічне походження або є походженням з України.

Відповідно до Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 14-ти річного віку та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця у разі прийняття Національною комісією з питань закордонних українців відповідного рішення.

Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов'язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України".