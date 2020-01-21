Зеленський відвідає Ізраїль з нагоди 75-ї річниці визволення Аушвіца

Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль 23-24 січня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-ій річниці визволення концтабору Аушвіц", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програмою візиту передбачені також переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.