Зеленський відвідає Ізраїль з нагоди 75-ї річниці визволення Аушвіца

Зеленський відвідає Ізраїль з нагоди 75-ї річниці визволення Аушвіца

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль 23-24 січня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-ій річниці визволення концтабору Аушвіц", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, програмою візиту передбачені також переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

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