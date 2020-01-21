Сьогодні стартує Всесвітній економічний форум у Давосі

Сьогодні, 21 січня, у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум.

В Офісі Президента України раніше підтвердили інформацію про те, що глава держави Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.

Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.