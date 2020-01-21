Рада може наступної сесії розглянути зміни до Конституції щодо кількості депутатів

Верховна Рада наступної сесії, що розпочнеться 4 лютого, може попередньо схвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 січня в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Думаю, що так (Рада планує попередньо схвалити законопроект про зменшення кількості депутатів, - ред.). Є рішення Конституційного суду", - сказав Разумков.

Водночас він висловив свою думку й щодо негативного висновку КСУ стосовно законопроекту про дострокове позбавлення мандату.

"Я не можу про це говорити як Голова Верховної Ради, але можу - як громадянин своєї держави: на жаль, Конституційний суд не підтримав ті пропозиції, які були до нього направлені щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопродавство та невідвідування, тобто фактично за невиконання службових повноважень. І особисто мені шкода, що саме так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді - хай ідуть займатися чимось іншим", - додав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1017. Рішення щодо визнання цього документа було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ 16 грудня.

Читайте також: Разумков не бачить передумов для розпуску Ради

13 січня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту попередньо схвалити цей документ.

Окрім того, 26 грудня 2019 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає положенням Конституції України, законопроєкт № 1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Зокрема, у КСУ встановили, що особисте голосування є категоричною вимогою для народного депутата. Але водночас автоматична втрата мандата на підставі встановлення судом факту неособистого голосування, на думку суддів КСУ, не відповідатиме вимозі домірності.

Також КСУ не вважає домірною вимогу припинення повноважень народного депутата у разі відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань ВР та/або засідань комітету ВР, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Проєкт закону №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" був внесений до ВР 10 вересня Президентом Володимиром Зеленським.

14 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив правовому комітету розглянути висновок Конституційного Суду щодо законопроєкту №1027.

15 січня Комітет з питань правової політики рекомендував Раді встановити нові терміни підготовки законопроєкту про внесення змін до Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.