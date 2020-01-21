Британія “шкодує”, що у поліції назвали тризуб символікою екстремістів

Офіційний Лондон взяв до уваги, що наніс образу Україні фактом занесення українського Державного гербу – тризуба – до "Посібника з протидії екстремізму".

Заява речника британського уряду з цього приводу у відповідь на заяву МЗС України розміщена на сторінці Посольства Великої Британії в Facebook.

«Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського Тризуба в «Наочному посібнику» британської поліції», - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що в поліції вже пояснили, що в цьому документі «чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтерес у боротьбі з тероризмом».

Також міститься запевнення, що британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державні Прапор, Герб і Гімн України.

«Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України», - йдеться у заяві.

У дописі також запевняється, що Велика Британія залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. І сподівається на поглиблення двосторонніх відносин у прийдешні роки.

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Жодних згадок про те, чи залишиться поліцейський посібник у тому вигляді, в якому вийшов, чи цей момент буде вилучено, в заяві речника немає.

Нагадаємо, що МЗС України 20 січня заявило, що очікує на офіційний коментар від британського Форін Офісу та поліції щодо включення тризуба до антитерористичного посібника і в разі підтвердження цього факту вимагає видалення з нього української державної символіки. Того ж дня Союз українців у Великій Британії (СУБ) також закликав прибрати український тризуб з посібника з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.