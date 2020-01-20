Зеленський: Ми готові до падіння рейтингів заради реформ

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Newsweek напередодні економічного форуму в Давосі

Володимир Зеленський виконує завдання із виведення України з болота корупції та конфлікту, яке затягувало її більшу частину 21 століття. Після виборів, які дали його уряду безпрецедентно високий мандат, Президент Зеленський тепер ставить за мету розбудову динамічної ринкової економіки із вищими стандартами життя.

Колишній телевізійний гуморист прийшов до політики ззовні, принісши з собою свіжий, енергетичний підхід до вирішення найбільших проблем, що постають нині перед Україною, серед яких: безробіття, війна із підтримуваними Росією бойовиками на Сході країни та необхідність проведення суттєвих реформ, здатних зробити економіку привабливою для інвесторів. У цьому інтерв’ю Newsweek Президент Зеленський пояснює свою жагу до національних перетворень, що привела його у політику, а також те, чому для нього це все набагато більше, ніж конкурс популярності.

- Які Ваші найбільші досягнення за сім місяців з часу обрання на посаду після видатної перемоги на президентських виборах?

- Головним досягненням протягом цього періоду є те, що народ України обрав новий порядок із молодою й енергійною командою, яка не лише прагне змінити Україну, але й перетворити її на державу, яку ніхто не хоче покидати. Із нашою чудовою командою ми хочемо відкрити країну для бізнесу. Урешті-решт, це егоїстична мета - ми хочемо, аби Україна працювала для нас та наших дітей. Ми воліємо жити тут, тому потребуємо хорошого інвестиційного клімату. Я не хочу пересилати гроші до інших держав, тому жити й працювати в Україні має бути вигідно. Це - наша велика мета і попереду ми маємо п’ять років.

Перший крок - почати працювати із людьми, які хочуть досягти цього. Думаю, ми виконали це. Звісно, ми помилялися. Ми розпочали із високими рейтингами, але найважливіше, що ми не переймаємося зниженням цих рейтингів, якщо це стане наслідком ухвалення складних, але правильних рішень.

Протягом перших 2,5 місяців парламент ухвалив понад 80 законів, більшість із яких спрямовані на покращення інвестиційного клімату, у тому числі в деяких дуже складних галузях, як то: земельна реформа, оподаткування та величезний план приватизації. Ми працюємо над знищенням монополій, приміром, тих, що існують у газовому секторі та виробництві спиртного. І все це у час, коли люди вважають, що їх зарплати й пенсії повинні зрости десятикратно. Утім, ми переконані, що поки не ухвалимо ці складні й непопулярні рішення, економічного зростання чи створення робочих місць не буде.

Іншим важливим досягненням було розблокування питання припинення війни на Донбасі. Це - вимога нашого суспільства й велика проблема для нашої економіки, оскільки ми витрачаємо багато коштів на війну.

- У Вас є підтримка народу й парламентаріїв, однак як щодо бізнес спільноти в Україні? Чи можете Ви вдовольнити і їх інтереси?

- Якщо поспілкуватися із середніми підприємцями - не олігархами чи малими бізнесами, які не платять податків, - ви дізнаєтеся, що вони підтримують наші рішення, оскільки ми просуваємося до прозорості. Конче важливо, що ми припинили контрабанду. Це може спричинити складнощі для малого бізнесу, який не хоче дотримуватися митних процедур й платити податки, оскільки складно здобуває деякі товари. Утім, прозорість означає, що усі мають платити податки й жити відповідно до закону.

- Поясність логіку Вашої земельної реформи?

- Не хочу образити жодну іншу державу, але ніде більше немає стільки родючої землі, як в Україні. Однак, в інших країнах немає й стільки корупції. Відкриття ринку землі допоможе українських фермерам. Нині земля, яку вони обробляють, їм не належить. Подібно, як квартири у радянський період не належали людям, які мешкали в них. Ми не вважаємо, що держава - гарний регулятор. Є тисячі прикладів, коли люди не мають спадкоємців і земля повертається державі. Ми хочемо, аби українці мали змогу купляти землю, створювати на ній підприємства й обробляти її. Якщо вони не здатні робити цього, то можуть продати її комусь, хто хоче цим займатися. Це також означає, що вони матимуть змогу отримувати позики, хоча зараз їм бракує застави.

- Якою була реакція міжнародних інвесторів, зважаючи на таку історію корупції?

- Ми - у Європі. Ми вже маємо індустріальне серце. У нас є люди із хорошими ідеями та нові технології. Ми ментально поєднані із землею. Однак, у нас є багато корупції. Вона мусить зникнути, і щойно з’явиться прозорість - ринки працюватимуть правильно. Багато років люди у всьому світі чули про корупцію в Україні, а інвестори діють емоційно. Саме тому ми впроваджуємо зміни. Перш за все, у судочинстві, щоб після приходу інвесторів, вони бачили захист своїх вкладень. Я маю досвід у бізнесі і розумію інвесторів. Обіцяю, ми більше ніколи не матимемо таких рівнів корупції й широкими кроками рухатимемося до прозорості. Зараз час для інвестування, оскільки ціни на ринках та приватизаційному секторі низькі, й ми видаватимемо ліцензії на роботу у багатьох секторах, таких як газ.

- Стосовно відносин між Україною та США, якими є ключові перетини інтересів, здатних допомогти обом державам зростати разом?

- США - наш стратегічний партнер, й ми дуже вдячні за підтримку, яку отримуємо у складний для нас час. Наша молодь має дуже позитивне ставлення до США. Ми сподіваємося, що більше наших молодих людей матимуть змогу отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі. Ми раді за людей, які їдуть й отримують досвід, але ми б також хотіли, аби наша діаспора у США могла вільно повертатися, тому працюємо над реформою подвійного громадянства.

Ми розуміємо, що для перемоги у боротьбі із корупцією нам необхідна цифровізація. У цьому аспекті ми перетинаємося, оскільки Україна має багато талановитих айтішників, в США - світовий ІТ-хаб. Нині українці схильні працювати на американські технологічні компанії, а ми б хотіли бачити більше українських компаній, здатних розробляти тут продукцію й продавати її світові. Нині ми також співпрацюємо у таких сферах, як: космос та ядерна енергетика. Ми бачимо більше перспектив інвестування у наше виробництво нафти й газу, а також нерухомість.

- Як би Ви хотіли, аби міжнародна спільнота та інвестори у Давосі сприймали Україну?

- Чи не найбільше ми пишаємося українським народом та його інтелектуальним рівнем. Однак багато українців мешкають у інших країнах, зокрема: Канаді, Польщі й Німеччині. Якщо вони виїжджають через безробіття, ми потребуємо інвесторів для створення робочих місць, аби українці залишалися. Інвестори будь-де у світі завжди мають два ключові запитання: як захищені мої кошти і хто виконуватиме роботу? У нас є відповідь на друге запитання: в Україні є багато кваліфікованих людей. Однак, нам треба надати переконливу відповідь на перше. Саме тому ми представляємо розроблені реформи для посилення примусу до верховенства права. Зараз - хороший час інвестувати в українську робочу силу, оскільки рівень її кваліфікації високий, а ціна наразі залишається низькою.

- Що є найприємнішим на Вашій чинній роботі, а що - найважче?

- Це робота - дуже складна й покладає велику відповідальність. Як у хірурга: один помилковий рух й життя наражаються на небезпеку. Однак, мене робить щасливою кожна маленька щоденна перемога і я проводжу час, роздумуючи над шляхами допомоги українцям. Найбільший виклик - упевнитися, що я досягаю чогось щодня. Найскладніше, це те, що власне життя тобі більше не належить. Мені бракує часу для себе та родини. Я пропускаю дорослішання дітей, оскільки проводжу так багато часу, працюючи для інших. Значний психологічний виклик - сприйняти те, що я працюю на людей, яких не знаю особисто, позбавляючи себе власного родинного життя.

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Всесвітній економічний форум відбудеться у швейцарському Давосі 21-24 січня.