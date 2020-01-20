"М'яч на полі Ради": у Мін'юсті розповіли про законопроєкти щодо суду присяжних

Міністерство юстиції готове до проведення консультацій з приводу внесених Кабінетом міністрів законопроєктів про суд присяжних.

Про це сказав заступник міністра юстиції, співавтор законопроєкту Олександр Банчук на пресконференції в Укрінформі.

"Ми очікуємо, що протягом року це питання повинно вирішитися у парламенті. У будь-якому випадку ми з боку виконавчої влади запропонували механізми і готові до будь-яких компромісів, консультацій і доповнень, виправлень відповідних законопроєктів. І зараз, можемо так сказати, м’яч на полі парламенту. І ми очікуємо, що нам вдасться реалізувати нарешті відповідні положення Конституції щодо суду присяжних", - сказав Банчук.

Він повідомив, що у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти, внесені Кабінетом міністрів, якими передбачаються зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів" щодо формування списку присяжних, до Кримінального процесуального кодексу та закону "Про Державний реєстр виборців".

"Основні речі — склад, питання, які вирішуються судом присяжних, порядок формування списку. Наразі законопроєкти передбачають, що це будуть здійснювати відповідні підрозділи Державної судової адміністрації на підставі Державного реєстру виборців і також питання підсудності суду присяжних", - розповів Банчук.

Водночас голова комітету ВРУ з питань правової політики Андрій Костін зауважив, що парламент повинен гарантувати українцям можливість брати участь у суді присяжних, як то передбачено Конституцією України.

"Якщо Конституція гарантує особі можливість участі в суді присяжних, можливість бути судимим судом присяжних, то наше завдання як парламенту гарантувати це право. А гарантувати це право можливо тільки через запровадження дійсно справжнього суду присяжних, у якому функції офіційного судді та функції представників народу є розділеними. І кожна з частин цього суду присяжних чітко виконує свою роль", - зазначив Костін.

Він також звернув увагу на те, що державними будівельними нормами України, прийнятими у 2010 році, передбачено приміщення саме для класичного суду присяжних.

"Не для того суду, який ми маємо зараз, - імітації, а для класичного суду присяжних. Тобто навіть ті люди, які розробляли державні будівельні норми для приміщень судів спиралися на ідею, яка була закладена в Конституції і вони чекали, що, мабуть, одного дня в Україні запрацює справжній суд присяжних", - розповів депутат.

Як відомо, у Верховній Раді України 2 січня 2020 року зареєстровані два законопроєкти щодо суду присяжних, внесені Кабінетом міністрів України, а саме: законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення порядку формування списку присяжних" (реєстраційний № 2709) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя" (реєстраційний № 2710).

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Цими законопроєктами планується покласти на суд присяжних вирішення питань про винуватість чи невинуватість обвинуваченого у кримінальних провадженнях, у яких за вчинення злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Рішення у цих справах прийматимуться судом присяжних у складі одного судді та семи присяжних, а за клопотанням обвинуваченого – колегіально судом у складі трьох суддів.

Згідно з законопроєктами, список присяжних формується та затверджується територіальними управліннями Державної судової адміністрації України на підставі інформації, що міститься в Державному реєстрі виборців, та в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України.

До списку присяжних включаються громадяни, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, та дали згоду бути присяжними.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності територіальними управліннями Державної судової адміністрації України.

Фото: Володимир Тарасов