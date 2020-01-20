Суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на 3 лютого.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила адвокат Януковича Андріана Фозекош.

"Сьогодні суд задавав питання, які виникли за результатами того, що адвокати доповідали пояснення з приводу суті апеляційних скарг. Суд задавав уточнюючі запитання, все судове засідання. Це буде тривати і наступного судового засідання - 3 лютого, на 11:00”, - сказала адвокат.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Захист експрезидента подав апеляції на вирок.