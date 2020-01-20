МЗС чекає на офіційний коментар Лондона щодо Тризуба в антитерористичному посібнику

Міністерство закордонних справ України очікує на офіційний коментар від британського Форін Офісу та поліції щодо включення Тризуба до антитерористичного посібника і в разі підтвердження цього факту вимагає видалення з нього української державної символіки.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому 20 січня.

"У МЗС України взяли до уваги повідомлення засобів масової інформації Великої Британії, що до "Посібника з протидії екстремізму", розповсюдженого британськими правоохоронними органами, було включено український Державний герб – Тризуб... Наразі ми очікуємо на офіційний коментар британського Форін Офісу та поліції. Виходимо з розуміння, що він буде оприлюднений незабаром. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника", - зазначається у коментарі.

У МЗС акцентували, що Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю.

"Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Раніше повідомлялося, що Посольство України у Британії вимагає прибрати Тризуб, який є гербом країни, із посібника з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

У візуальному розділі посібника з виявлення знаків і символів праворадикальних груп, у секції "татуювання" показаний герб України під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Крім цього, в розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку "Азов". Також у документі згадана протестна група "Повстання проти вимирання" та інші зоозахисні та екоорганізації.

Цей посібник для вчителів і медпрацівників поширюється по всій Британії в рамках підготовки до програми "Превенція" у боротьбі з радикалізацією.