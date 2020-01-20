Україна має шанси приєднатися до програми розширених можливостей НАТО ближчим часом - експерт

Україна проводить успішні реформи сектору безпеки та оборони, тому має високі шанси, щоб приєднатися до Програми розширених можливостей для особливих партнерів (EOP) Північноатлантичного альянсу.

Таку думку в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив провідний експерт з питань безпеки та оборони Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Брюно Лете (м. Брюссель).

"Загалом у НАТО нині налаштовані, щоб тісніше працювати з Україною. Якщо Україна продовжить чинний курс, я вбачаю, що вона отримає статус особливого партнера за Програмою розширених можливостей якнайскоріше", - переконаний експерт.

За словами Лете, на актуальному етапі, доки Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ – ред.), приєднання держави до Програми буде логічним і важливим політичним сигналом.

"Особливі партнери за Програмою є не лише споживачами безпеки, але й вкладають зусилля до колективної безпеки Альянсу. Це стосується й України, яка проводить таку політику", - відзначив аналітик.

На думку Лете, нині НАТО не приєднало Україну до Програми, щоб зберігати спонукання до продовження євроатлантичних реформ та модернізації Збройних сил.

"Але за роки було досягнуто значного прогресу. І саме реформа військового сектору є успішною історією в Україні. Але ще залишаються деякі перепони", - сказав експерт.

Серед наявних проблем Лете вказав на застарілість, на несумісність із Альянсом ще радянського озброєння у ЗСУ, необхідність покращення за стандартами НАТО системи командування та управління, а також удосконалення кадрової політики.

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Як повідомлялося, до Програми розширених можливостей для особливих партнерів НАТО нині входять п'ять держав: Швеція, Фінляндія, Австралія Йорданія та Грузія.

Зазначена Програма не є альтернативою ПДЧ. Водночас участь в ній дозволяє покращити бойову та оперативну сумісність країн-учасників за стандартами Альянсу.