Україна має шанси приєднатися до програми розширених можливостей НАТО ближчим часом - експерт
Таку думку в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив провідний експерт з питань безпеки та оборони Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Брюно Лете (м. Брюссель).
"Загалом у НАТО нині налаштовані, щоб тісніше працювати з Україною. Якщо Україна продовжить чинний курс, я вбачаю, що вона отримає статус особливого партнера за Програмою розширених можливостей якнайскоріше", - переконаний експерт.
За словами Лете, на актуальному етапі, доки Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ – ред.), приєднання держави до Програми буде логічним і важливим політичним сигналом.
"Особливі партнери за Програмою є не лише споживачами безпеки, але й вкладають зусилля до колективної безпеки Альянсу. Це стосується й України, яка проводить таку політику", - відзначив аналітик.
На думку Лете, нині НАТО не приєднало Україну до Програми, щоб зберігати спонукання до продовження євроатлантичних реформ та модернізації Збройних сил.
"Але за роки було досягнуто значного прогресу. І саме реформа військового сектору є успішною історією в Україні. Але ще залишаються деякі перепони", - сказав експерт.
Серед наявних проблем Лете вказав на застарілість, на несумісність із Альянсом ще радянського озброєння у ЗСУ, необхідність покращення за стандартами НАТО системи командування та управління, а також удосконалення кадрової політики.
Як повідомлялося, до Програми розширених можливостей для особливих партнерів НАТО нині входять п'ять держав: Швеція, Фінляндія, Австралія Йорданія та Грузія.
Зазначена Програма не є альтернативою ПДЧ. Водночас участь в ній дозволяє покращити бойову та оперативну сумісність країн-учасників за стандартами Альянсу.