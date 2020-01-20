Графік найближчих закордонних поїздок Президента врегулюють сьогодні – Пристайко
Про це Пристайко заявив на брифінгу в понеділок, 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я сьогодні буду у Президента прямо зараз — під час зустрічі з діючим головою ОБСЄ. Ми зможемо нарешті врегулювати питання, які пов'язані просто з дуже насиченим графіком. Ніякої теорії змови тут немає, у нас зараз надзвичайно завантажений графік через збіг багатьох процесів, які вимагають уваги Президента, — це і економічний форум у Давосі, це (меморіальні – ред.) заходи в Єрусалимі, потім у Варшаві. Тобто є дуже багато заходів, які, на превеликий жаль, складно врегулювати", - сказав Пристайко.
Він додав, що, окрім того, Президент намагається якомога більше часу проводити в Україні.
"Як ви самі розумієте, є безліч питань, які треба організовувати", - зауважив Пристайко.