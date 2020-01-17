Президент заявив про необхідність розділення функцій у ряді міністерств

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне переформатувати низку центральних органів виконавчої влади з метою розділення функцій.

Про це він заявив на зустрічі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, повідомляє пресслужба глави держави.

"У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені", – наголосив Зеленський.

У цьому контексті він згадав, зокрема, Міністерство економіки, до якого "напевно, є питання, тому що воно займається всім - і сільським господарством". На думку Президента, тут потрібен "новий концепт і новий підхід".

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"Може бути, що це стосується Міністерства культури і Міністерства ветеранів, ... і я хочу теж побачити від вас ці пропозиції", - сказав глава держави.

Як відомо, 2019 року уряд об'єднав Міністерство економічного розвитку і торгівлі з Міністерством аграрної політики.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості було об'єднане з Міністерством екології та природних ресурсів.

Уряд також створив Міністерство культури, молоді та спорту України, об'єднавши Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб було об'єднане з Міністерством у справах ветеранів.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.