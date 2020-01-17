Огляд дня: Урядова криза тривала менше доби - Зеленський зустрівся з Гончаруком

Протягом дня гострота резонансної новини про ймовірну відставку глави Кабміну згасала на очах і наразі під загрозою не він, а кілька міністрів

Пресслужба Офісу Президента України зранку 17 січня, повідомила, що Володимир Зеленський отримав подане прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку, і глава держави його розгляне.

Журналісти, знайомі з законодавством, дещо здивувалися: прем'єр повинен заявляти про відставку Верховній Раді, а не президентові, - саме парламент розглядає такі питання.

Але відставка прем’єра – не жарти. Видання відкрили спеціальні сторінки, де заходилися якнайретельніше відстежувати всі події довкола резонансної новини, коментувати, припускати, шукати відповідей…

Переважно згадували про «плівковий скандал», стежили за реакцією міністрів, робили суперечливі дво-триходові висновки з того факту, що заяву подано не за адресою: що це – Гончарук маніпулює Зеленським чи, навпаки, подає знак відданості?

Але, власне, самої події вистачило години на дві: Олексій Гончарук прийшов до парламенту, пояснив, що його заява про відставку відповідає Конституції, бо написана на ім'я Голови Верховної Ради, а Президенту подана з глибокої поваги і етики командної роботи. Якщо треба – той сам передасть до парламенту (читай: якщо «не треба» – не передасть).

Почувався, мабуть, трохи збадьореним, адже за півтори години до його виступу Міжнародний валютний фонд не те, щоб заявив, але зрозуміло натякнув, що підтримує нинішню політику українського уряду. На їхню думку, політика Гончарука сприяла зміцненню української економіки.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук написав у Фейсбук, що "історія з так званою відставкою Гончарука ставить важливе питання: До коли у нас в Україні політичною ситуацією будуть керувати зливні бачки з телеграм-каналів?".

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко зауважила, що відставка – не привід зривати годину запитань до уряду, а у депутатів було дуже багато запитань до уряду сьогодні. Щодо плівок сказала: "…взагалі не хочу брати участі в розборках павуків у консервній банці – хто, що говорив про президента… Але нас цікавить, що відбувається в економіці, нас цікавить повага до Конституції».

Журналістка Христина Бердинських пояснила, чому Гончарук залишиться на своєму місці: "...наступного тижня і прем'єр, і президент будуть у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Заохочувати інвесторів приходити в державу, коли вона без прем'єра – не дуже легке завдання. Тому думаю, що усі просто зроблять висновки зі скандалу, і підуть працювати далі".

Близько опів-на-першу представник Гончарука в Раді висловила впевненість, що Зеленський не підпише заяву прем'єра. "Олексій написав заяву, щоб зняти всі питання про довіру...", - заявила Олена Шуляк журналістам.

Близько першої Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу" сказав, що відставка Гончарука недоречна. "Немає об'єктивних причин для відставки Гончарука... Ми - команда, і у нас немає підкилимних домовленостей".

О другій Президент Зеленський зажадав від усіх правоохороних керівників знайти, хто розставляє підслушку в державних кабінетах. На це відведено два тижні.

Президент зажадав знайти зловмисників

Близько третьої години «папарацці» з балкону Раді зазняли переписку депутатів щодо Гончарука: «Арахамія нас запевняє, що президент його помилує».

Тим часом оглядачі дійшли висновку, що:

а) в Раді все одно не знайдеться голосів за відставку Гончарука,

б) на його місце нині мало охочих. А ось звільнити частину міністрів, довкола яких в останні місяці було найбільше галасу, йому таки доведеться в рамках компромісу з Банковою.

Врешті «Дзеркало тижня», поспілкувавшись із своїми джерелами в ОП, дійшло висновку, що комбінація з подачею прем’єрської заяви покликана погасити хвилю зі скандалом, що виник після оприлюднення запису буцімто розмови прем’єр-міністра Гончарука з міністром фінансів та заступницею голови НБУ. З тих таки джерел запевняють, що на початку наступного тижня президент заявить, що Гончарук продовжить працювати. Зауважимо: мінімум два тижні, бо поки заява прем’єр-міністра блукала по Печерську, парламент встиг відпрацювати і розійтися до 4 лютого.

А вже під самісіньку ніч надійшла добра звістка для всіх вимучених "грою престолів" по-українськи: Президент Володимир Зеленський не тільки провів зустріч з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, а й "поставив перед урядом низку невідкладних завдань", повідомляє Офіс Президента. Зокрема, було обговорено - увага! - оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів.

Олександр Волинський, Київ