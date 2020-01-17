МОН працюватиме до подальших рішень щодо відставки Гончарука - Новосад

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад висловилася на підтримку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ми одна команда, яка без довіри та взаємодії результатів не досягне, тому я підтримую рішення Прем‘єра. Але! Роботу ніхто не відміняв, тому працювати ми продовжуєм. До подальших рішень, якими б вони не були", - написала Новосад.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Офіс Президент України одразу ж повідомив, що Володимир Зеленський отримав подане Олексієм Гончаруком прохання про відставку.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмосторінцісторінціви Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.

Згідно із ст. 15 закону України "Про Кабінет міністрів", Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.