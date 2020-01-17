Гончарук прийшов у Раду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прийшов до сесійної зали паралменту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прем'єр-міністр присутній у ложі уряду разом з іншими представниками Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, уранці уряд не з'явився до Ради на годину запитань. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що члени Кабміну на консультаціях.

Раніше Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Згідно із ст. 15 Закону "Про Кабінет Міністрів України", Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про його відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.