Уряду технократів нав’язують дивну політичну позицію - Коляда

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда висловилася на підтримку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.

"Наша команда – класичний уряд технократів. Без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини. Працювати в такій команді – складно (бо мусиш постійно підвищувати професійну планку), але надзвичайно драйвово (бачиш швидкі результати). Політичні ігрища довкола уряду останнім часом розцінюю як намагання нав’язати команді технократів якусь дивну політичну позицію. Цього не буде. Тому підтримую позицію прем’єра. Чекаємо на рішення Президента. Та, звісно, продовжуємо працювати", - написала вона.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Facebook, що написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в парламент. В Офісі президента її отримали і пообіцяли повідомити про результати розгляду окремо.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

Сьогодні Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді: "Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда".