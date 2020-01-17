Депутати повернулися до роботи після консультацій з Разумковим

Народні депутати продовжують роботу в сесійній залі парламенту після консультацій керівників фракцій з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відбулася нарада керівництва парламенту та представників депутатських фракцій та груп щодо питань, пов'язаних з подальшою роботою нашої сьогоднішньої та деякими змінами порядку розгляду питань порядку денного. Зараз ми повертаємось до нашої роботи в плановому режимі. Зараз буде доповідати міністр закордонних справ Пристайко Вадим Володимирович щодо тієї теми, яка була визначена під час Погоджувальної ради в понеділок", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше, після відкриття ранкового засідання парламенту в п'ятницю спікер оголосив перерву на вимогу двох фракцій і запросив на консультації керівників фракцій.

Зазвичай у п’ятницю у Верховній Раді відбувається година запитань до уряду, однак, сьогодні, за словами Разумкова, перед парламентаріями виступить лише міністр закордонних справ Вадим Пристайко, а інші члени уряду перебувають на консультаціях через заяву Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

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Згідно зі ст. 15 закону України "Про Кабінет міністрів", прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.