Разумков зібрав керівників фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву у ранковому засіданні парламенту і зібрав керівників фракцій на нараду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Надійшла заява від двох депутатських фракцій з проханням оголосити перерву на 30 хвилин і зібрати голів фракцій на нараду під головуванням Голови Верховної Ради України. Оголошую перерву до 10.50. Прошу голів фракцій зібратися в моєму кабінеті», - сказав Разумков.

При цьому спікер не уточнив, яка причина наради і на вимогу яких фракцій вона була скликана.

Як відомо, у п’ятницю у Верховній Раді мала відбутися година запитань до уряду, однак, за словами Разумкова, перед парламентаріями виступить лише міністр закордонних справ Вадим Пристайко, а інші члени уряду перебувають на консультаціях через заяву Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.