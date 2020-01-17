Разумков відкрив Раду, в залі - 338 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю.

У залі зареєструвалися 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Голова ВР.

Традиційно на початку засідання у п'ятницю має пройти година запитань до уряду, однак члени Кабінету міністрів відсутні у своїй ложі в сесійній залі.

Засідання розпочалося зі складання присяги новим народним депутатом Олександром Санченком, який увійшов до Ради замість Ірини Венедіктової, призначеної Президентом т.в.о. директора Державного бюро розслідувань.

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Сьогодні Рада розгляне проєкт постанови 2751 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Проєкт передбачає звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і обрання нового голови - Олександра Мережка. Також парламентарії планують включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо проєкту закону 2653 "про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Заплановано й розгляд у другому читанні законопроєкту 2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" та 1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань".