Рада вдруге спробує звільнити Яременка з посади голови комітету

Верховна Рада у п'ятницю розгляне проєкт постанови щодо звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Традиційно на початку засідання у п'ятницю пройде година запитань до уряду.

Крім того, Рада розгляне проєкт постанови №2751 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Проєкт передбачає звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і обрання нового голови - Олександра Мережка.

Також парламентарії планують включити до порядку денного і ухвалити рішення щодо проєкту закону №2653 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Крім того, заплановано розгляд у другому читанні законопроєкту №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" та №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань".