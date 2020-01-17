Пристайко: Я не довіряю заявам Парнаса

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не вірить жодному слову Лева Парнаса - соратника адвоката президента Трампа Руді Джуліані, який стверджує про наявність доказів щодо обізнаності Трампа про діяльність Джуліані в Україні.

Про це міністр сказав у інтерв’ю CNN.

"Я ніколи не спілкувався з цією особою, - сказав він.- І, відверто кажучи, не вірю жодному слову, яке він зараз каже…Цей чоловік, якого я особисто не знаю, зараз намагається врятувати свою справу, і, знову ж таки, я не довіряю тому, що він каже». «І я так втомився від питання щодо нашої ролі в імпічменті», - додав Пристайко.

Він також відзначив, що цього року військова допомога Україні буде навіть більша, ніж планувалося.

«Війська допомога, до якої він (Парнас) апелює, - сказав він, - переглядається принаймні двічі на рік. Іноді її скорочують, через певне політичне розуміння того, що відбувається в Україні. Іноді вона збільшується, що ми зараз спостерігаємо. Наприкінці року ми отримаємо навіть більше, ніж було заплановано".

За словами Пристайка, українська влада ніколи не потребувала «таких каналів» (посередників) для комунікації. «Наші канали комунікації з американцями добре визначені», - сказав він. Якщо потрібні неофіційні контракти, то для цього існують радники.

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Він зазначив, що був присутній під час усіх зустрічей і розмов президента Володимира Зеленського з президентом Трампом. «І я можу вам з усією впевненістю сказати, що він (Трамп) ніколи не згадував, що ми повинні щось робити… Ми сказали їм, якщо у вас є інформація, надсилайте її через наявні офіційні канали, через Генеральну прокуратуру. У вас є ваш генеральний прокурор, у нас - наш. Нехай вони розмовляють, співпрацюють, і якщо є що треба розслідувати, давайте розслідувати це".

Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати представників США отримав від соратника Джуліані, американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса нові документи щодо відносин Трампа і Джуліані. Зокрема копію листа, який Джуліані нібито надіслав Володимиру Зеленському. У ньому адвокат Трампа нібито зазначив, що працює «з відома і згоди президента», і просив Зеленського про особисту зустріч 13-14 травня.