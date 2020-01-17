У Палаті представників США з'явилася нова резолюція на підтримку України
Текст документа доступний на офіційній сторінці конгресвумен.
Резолюція охоплює дев'ять сторінок та має офіційну назву: "Щодо підтвердження життєво важливого інтересу Сполучених Штатів до свободи в Європі та рішучої підтримки України в її зусиллях протистояти російській агресії, а також продовження її траєкторії до спільноти демократій".
Документ, зокрема, висловлює підтримку США демократичним процесам в Україні, її інтеграції до НАТО, містить заклик щодо посилення американської допомоги у сфері безпеки та оборони.
Крім того, резолюція засуджує російську агресію та вимагає від РФ вивести свої війська з території України, припинити анексію Криму, а також закликає союзні країни посилити тиск на Москву.
У документі, крім того, підтверджується позиція США проти побудови "Північного потоку – 2".
Марсі Каптур підтримали інші співголови Українського Кокусу, у тому числі члени Палати представників США Енді Харріс, Майк Куіглі та Брайан Фіцпатрік. У цьому зв'язку конгресмени, які представляють обидві партії, виступили зі спільною заявою. "У той час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах з останнім захопленням влади президентом Володимиром Путіним, Україна продовжує вживати заходів щодо зміцнення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вдячні за стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії", - наголошується в спільній заяві.
При цьому підкреслюється, що успіх України лише зміцнить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі.