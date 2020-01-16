Рада підтримала законопроєкт про розвідку

Верховна Рада ухвалила у першому читанні доопрацьований законопроєкт "Про розвідку України" (№ 2412-д).

Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний нині закон «Про розвідувальні органи України».

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Заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, презентуючи доопрацьований законопроєкт, пояснила, що в оновленій редакції визначено термін "розвідка", конкретизовано правовий статус і сферу відповідальності Служби зовнішньої розвідки, враховано зауваження експертів і виключено з переліку розвідувальних органів Службу безпеки України. Натомість з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів СБУ пропонується визначити як суб'єкт розвідувального співтовариства.

Водночас передбачається посилення парламентського контролю за сферою розвідки.