Глава МЗС Британії повторно запросив Зеленського до Лондона
Укрінформ
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб підтвердив запрошення для Президента України Володимира Зеленського найближчим часом здійснити візит до Лондона.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадимом Пристайком після зустрічі з Раабом.
"Домінік Рааб повторно запросив Президента України Володимира Зеленського прибути найближчим часом. Домовилися пришвидшити переговори щодо нової всеосяжної угоди, яка охоплює відносини між Україною та Великою Британією після Brexit", - написав Пристайко.
Він додав, що сторони також обговорили співпрацю з розслідування причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня.
За словами українського міністра, на зустрічі порушувався ряд інших питань, включаючи питання захисту суверенітету України.
У свою чергу Рааб відзначив лідерство України у встановленні фактів щодо трагедії авіакатастрофи рейсу PS752.