Глава МЗС Британії повторно запросив Зеленського до Лондона

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб підтвердив запрошення для Президента України Володимира Зеленського найближчим часом здійснити візит до Лондона.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадимом Пристайком після зустрічі з Раабом.

"Домінік Рааб повторно запросив Президента України Володимира Зеленського прибути найближчим часом. Домовилися пришвидшити переговори щодо нової всеосяжної угоди, яка охоплює відносини між Україною та Великою Британією після Brexit", - написав Пристайко.

Він додав, що сторони також обговорили співпрацю з розслідування причин авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані 8 січня.

За словами українського міністра, на зустрічі порушувався ряд інших питань, включаючи питання захисту суверенітету України.

У свою чергу Рааб відзначив лідерство України у встановленні фактів щодо трагедії авіакатастрофи рейсу PS752.