Прокуратура відкрила справи через погрози ексрадника Скалецької двом депутатам

Прокуратура розпочала кримінальні провадження за заявами двох народних депутатів щодо погроз убивством у зв’язку з державною та громадською діяльністю.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

"15 січня 2020 року Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Підслідність у цих провадженнях визначена за ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Зазначається, що ці народні депутати подали заяви до Генпрокуратури ще наприкінці листопада 2019 року, і після реєстрації заяви потрапили на розгляд до вже ексзаступника начальника Департаменту – начальника управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією. Той, у свою чергу, направив ці заяви до вже ексзаступника прокурора міста Києва.

"Проте вони не були розглянуті належним чином через те, що вказані особи в той період звільнялись з органів прокуратури і, ймовірно, не могли забезпечити належну дисципліну підлеглих щодо реєстрації кримінальних проваджень", - додали в Офісі генпрокурора.

Уточнюється, що ексзаступник начальника Департаменту – начальник управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією України не пройшов атестацію на переведення до Офісу генерального прокурора і був звільнений з органів прокуратури 24 грудня 2019 року, а ексзаступник прокурора Києва звільнений 16 грудня 2019 року за власним бажанням.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року народні депутати Ольга Стефанишина та Олександра Устінова (“Голос”) звернулися до Генпрокуратури з заявою про погрози з боку колишнього радника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака.

Вони вимагали відкрити кримінальне провадження за ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 112 (підготовка до вбивства) і ч.1 ст. 346 (погроза вбивством) проти радника глави МОЗ Чумака за фразу: "я їм бошки відіб'ю", сказану ним 27 листопада на засіданні парламентського Комітету охорони здоров'я, де обговорювався законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні.

"Подали з Олександрою Устіновою заяву до Генеральної прокуратури України про вчинення кримінальних правопорушень через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату. ...Бо у словах Олександра Чумака конкретна погроза «відбити бошки» авторам законопроєкту №2089. Саме він зробить ліки в Україні дешевшими", - заявила тоді Стефанишина.