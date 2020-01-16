Прокуратура відкрила справи через погрози ексрадника Скалецької двом депутатам

Прокуратура відкрила справи через погрози ексрадника Скалецької двом депутатам

Укрінформ
Прокуратура розпочала кримінальні провадження за заявами двох народних депутатів щодо погроз убивством у зв’язку з державною та громадською діяльністю.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

"15 січня 2020 року Київська місцева прокуратура №10 внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за заявами двох народних депутатів щодо погроз можливого готування до посягання на їхнє життя у зв’язку з державною та громадською діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Підслідність у цих провадженнях визначена за ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Зазначається, що ці народні депутати подали заяви до Генпрокуратури ще наприкінці листопада 2019 року, і після реєстрації заяви потрапили на розгляд до вже ексзаступника начальника Департаменту – начальника управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією. Той, у свою чергу, направив ці заяви до вже ексзаступника прокурора міста Києва.

"Проте вони не були розглянуті належним чином через те, що вказані особи в той період звільнялись з органів прокуратури і, ймовірно, не могли забезпечити належну дисципліну підлеглих щодо реєстрації кримінальних проваджень", - додали в Офісі генпрокурора.

Уточнюється, що ексзаступник начальника Департаменту – начальник управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією України не пройшов атестацію на переведення до Офісу генерального прокурора і був звільнений з органів прокуратури 24 грудня 2019 року, а ексзаступник прокурора Києва звільнений 16 грудня 2019 року за власним бажанням.

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Як повідомлялося, у листопаді 2019 року народні депутати Ольга Стефанишина та Олександра Устінова (“Голос”) звернулися до Генпрокуратури з заявою про погрози з боку колишнього радника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака.

Вони вимагали відкрити кримінальне провадження за ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 112 (підготовка до вбивства) і ч.1 ст. 346 (погроза вбивством) проти радника глави МОЗ Чумака за фразу: "я їм бошки відіб'ю", сказану ним 27 листопада на засіданні парламентського Комітету охорони здоров'я, де обговорювався законопроєкт про зниження цін на ліки в Україні.

"Подали з Олександрою Устіновою заяву до Генеральної прокуратури України про вчинення кримінальних правопорушень через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату. ...Бо у словах Олександра Чумака конкретна погроза «відбити бошки» авторам законопроєкту №2089. Саме він зробить ліки в Україні дешевшими", - заявила тоді Стефанишина.

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