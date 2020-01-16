Тристороння група збирається сьогодні у Мінську
Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
“Представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив (14 січня - ред) із спецпредставником голови ОБСЄ Хайді Грау порядок денний першого в цьому році засідання ТКГ, запланованого на 16 січня”, - зазначила вона.
У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки" в Парижі.
Як повідомлялося, швейцарська дипломат Хайді Грау в грудні 2019 року була призначена новим спецпредставником діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка, який обіймав цю посаду з червня 2015 року.