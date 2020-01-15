Дубілет: Державний апарат має бути більш компактним

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає, що ще у багатьох державних органах варто оптимізувати роботу, в тому числі шляхом скорочення.

Таку думку він висловив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загальна мета полягає в тому, що державний апарат має бути більш компактним. Якщо подивитися на видатки на утримання всіх міністерств, то цього року ми скоротили бюджет на 10%. Якщо дивитися на кількість людей, там також багато напрямків нашої роботи”, - сказав Дубілет.

Він нагадав про те, що владі довелося ухвалити складне рішення про скорочення кількості посад у районних державних адміністрацій. Тоді йшлося про близько 18,5 тис. посад. Також у Державній службі статистики майже 700 співробітників скоротили. “Насправді ми бачимо, що є досить багато органів, де є потенціал для того, щоб ставати більш компактними. Будемо над цим працювати, але, знову ж таки обережно, адже усвідомлюємо, що це людські долі”, - додав міністр.

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Водночас Дубілет вкотре запевнив у тому, що Державна служба зайнятості знайде нову роботу або запропонує альтернативу. “Є кілька пілотних проєктів, щоб люди, яких скорочують за цими програмами, щоб дані про них передавали у держслужбу зайнятості. Щоб вони проводили перепрофілювання, навчання, щоб їм підшуковували роботу”, - наголосив урядовець.