Безпековий Форум ОБСЄ розпочався зі співчуття жертвам трагедії в Ірані

Безпековий Форум ОБСЄ розпочався зі співчуття жертвам трагедії в Ірані

Укрінформ
Перше у 2020 році засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки розпочалося у середу з висловлення співчуття родичам жертв авіакатастрофи українського лайнера під Тегераном.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Упродовж січня-квітня 2020 року на Форумі, який є одним із двох основних директивних органів ОБСЄ, що засідають на регулярній основі в штаб-квартирі Організації у Відні, головуватиме Туреччина. У середу, 15 січня, відбулося спеціальне засідання цього органу, присвячене презентації пріоритетів та цілей Турецького головування.

"Перш ніж я виступлю, я б хотів від щирого серця висловити співчуття родичам загиблих у результаті катастрофи українського літака на минулому тижні", - заявив заступник глави МЗС Туреччини Седат Онал перед початком свого виступу, присвяченого Турецькому головуванню у Форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

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Головування у Форумі, який займається військово-політичними питаннями (передусім, контролем над озброєннями та зміцненням довіри та безпеки), проходить на ротаційній основі та триває 4 місяці. Його засідання проходять на щотижневій основі — щосереди в палаці Гофбург.

Як відомо, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

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