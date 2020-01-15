Кабмін ліквідував 85 органів, що “втратили актуальність”

Кабінет міністрів ліквідував 85 допоміжних органів, функціонування яких втратило актуальність.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

"Уряд ліквідував 85 допоміжних органів уряду, функціонування яких втратило свою актуальність. Серед них – міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють", - написав Гончарук.

Він додав, що раніше в уряді провели повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.

Загалом уряд наразі утворив 264 допоміжні органи, зазначив Прем'єр-міністр.