"Голос України" опублікував закон про роботу парламентських ТСК

У парламентській газеті "Голос України" опубліковано закон щодо роботи тимчасових слідчих комісій (ТСК) і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради.

Закон № 400-IX також оприлюднено на сайті видання.

Закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", зокрема, визначає повноваження, порядок створення та роботи тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій парламенту.

Згідно із законом, ТСК Верховної Ради – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що утворюється з числа народних депутатів для парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Члени слідчої комісії та утворені нею робочі групи здійснюють перевірку фактів та обставин як безпосередньо у місцях їхнього виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів і матеріалів, отримання показань, пояснень. Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті.

Слідча комісія не може утворюватися з питань: 1) здійснення правосуддя судом; 2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення; 3) питання, яке є предметом діяльності утвореної ВР іншої слідчої комісії.

Водночас, згідно із законом, тимчасова спеціальна комісія ВР – це колегіальний тимчасовий орган парламенту, що створюється з числа народних депутатів для підготовки й попереднього розгляду питань, а також для підготовки та доопрацювання проєктів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проєктів не належить до предметів відання комітетів, що існують.

Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбачені Регламентом парламенту, та діє відповідно до вимог цього закону, а також закону "Про комітети Верховної Ради України".

Крім того, підписаний закон вирішує проблему фінансового та матеріально-технічного забезпечення ТСК, а також встановлює відповідальність за невиконання вимог закону.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, цей закон, який передбачав процедуру імпічменту Президента, Верховна Рада восьмого скликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.

Верховна Рада дев'ятого скликання ухвалила закон № 400-IX 19 грудня 2019 року з пропозиціями глави держави, а 13 січня 2020 року Президент підписав його.

Президент України надав шість зауважень до закону, з яких було сформовано десять пропозицій. Рада підтримала дев'ять із них.

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Зеленський, зокрема, висловив незгоду з пропонованим підходом щодо унормування в одному законодавчому акті питань організації та порядку діяльності як тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, так і спеціальної тимчасової слідчої комісії ВР. Він акцентував на тому, що статус і порядок діяльності спеціальної ТСК, що створюється парламентом для проведення розслідування під час процедури усунення Президента з посади в порядку імпічменту, суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до статті 89 Конституції.

Президент також зауважував, що унормування питань діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції.